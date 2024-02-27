"Помогали, не задумываясь": отзывчивых таксистов обманывали в Алматы
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27-летнего мужчину подозревают в обмане водителей такси. По информации пресс-службы МВД, он входил к ним в доверие и брал с них деньги, обещав вернуть, передает NUR.KZ.
27-летнего мужчину задержали в Алматы, его подозревают в обмане четверых таксистов. Сумма ущерба – 10-15 тысяч тенге, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
"Установлено, что злоумышленник вызывал такси. По дороге, войдя в доверие водителя, просил на некоторое время одолжить определенную сумму денег, а когда вернется “на работу”, обещал непременно вернуть.
Некоторые таксисты, не задумываясь, “помогали” неизвестному человеку. По крайней мере, к нам с заявлением обратились четыре человека. Подозреваемый задержан", — сообщил начальник отдела полиции при УП Медеуского района Абдинур Тасыбаев.
Отмечается, что в прошлом задержанный был судим за серию краж.
Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:
- исправительными работами или штрафом в размере до 4000 МРП (14,7 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов;
- либо ограничением свободы на срок до 7 лет;
- либо лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063332-pomogali-ne-zadumyvayas-otzyvchivyh-taksistov-obmanyvali-v-almaty/