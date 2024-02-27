"Помогали, не задумываясь": отзывчивых таксистов обманывали в Алматы

27-летнего мужчину подозревают в обмане водителей такси. По информации пресс-службы МВД, он входил к ним в доверие и брал с них деньги, обещав вернуть, передает NUR.KZ.

27-летнего мужчину задержали в Алматы, его подозревают в обмане четверых таксистов. Сумма ущерба – 10-15 тысяч тенге, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

"Установлено, что злоумышленник вызывал такси. По дороге, войдя в доверие водителя, просил на некоторое время одолжить определенную сумму денег, а когда вернется “на работу”, обещал непременно вернуть.

Некоторые таксисты, не задумываясь, “помогали” неизвестному человеку. По крайней мере, к нам с заявлением обратились четыре человека. Подозреваемый задержан", — сообщил начальник отдела полиции при УП Медеуского района Абдинур Тасыбаев.

Отмечается, что в прошлом задержанный был судим за серию краж.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается: