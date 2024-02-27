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Актюбинке вернули долг, но деньги оказались сувенирными (видео)

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Подозревая попала в объектив камер видеонаблюдения
Подозреваемая. Кадр из видео: instagram.com/polisia_aqtobe

Актюбинке на городском рынке передали деньги, но на руках у женщины оказалась сувенирная купюра. Полицейскими задержана подозреваемая в обмане, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в полицию обратилась 72-летняя пенсионерка с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества.

"По ее словам, на центральном городском рынке к ней подошла неизвестная, представилась мамой знакомого ее внука и сообщила, что ее сын должен ее внуку 5 тыс. тенге. Незнакомка дала пенсионерке 20-тысячную купюру, а пострадавшая вернула 15 тыс. тенге сдачи. Позже потерпевшая узнала, что 20-тысячная купюра является сувенирной", - рассказали в ДП Актюбинской области.

Стражи порядка в ходе просмотра камер видеонаблюдения установили и доставили в отдел полиции 54-летнюю подозреваемую.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование.

Добавим, что согласно ч.1 ст.190 УК РК мошенничество наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере; привлечением к общественным работам на срок до 600 часов; ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

Ранее сообщалось, что подаренной сувенирной банкнотой расплатился водитель за бензин на автозаправке в Акмолинской области. По его словам, это произошло случайно, но мужчине грозило наказание за мошенничество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063331-aktyubinke-vernuli-dolg-no-dengi-okazalis-suvenirnymi-video/

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