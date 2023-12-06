Подаренная банкнота подвела казахстанца под уголовную статью

Подаренной сувенирной банкнотой расплатился мужчина за бензин на автозаправке в Акмолинской области. По его словам, это произошло случайно. Теперь ему грозит наказание за мошенничество, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

По информации пресс-службы ведомства, в отдел полиции Бурабайского района с заявлением о мошенничестве обратился сотрудник службы безопасности одной из АЗС.

Он сообщил, что 1 декабря около 18 часов на заправку подъехал неизвестный на автомобиле Toyota Camry 70 и расплатился банкнотой номиналом в 10 тыс. тенге, которая оказалась поддельной.

Установить его личность помогла система "Автоураган". Им оказался 44-летний житель города Шу Жамбылской области.

По словам подозреваемого, купюру ему подарили знакомые. Он по ошибке положил ее в бумажник вместе с подлинными банкнотами.

Отделом полиции зарегистрировано дело по ст.190 ч.1 УК РК "Мошенничество".

Добавим, что согласно ч.1 ст.190 УК РК мошенничество наказывается:

штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей (до 3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере;

привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов;

ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее трое жителей Жезказгана стали жертвами злоумышленника, который вместо настоящих купюр подсовывал им сувенирные банкноты.

Одну из потерпевших мужчина обманул на центральном рынке. Он попросил разменять ему 10 тыс. тенге и вместо настоящей купюры дал сувенирную.

Второй знакомой он предложил материальную помощь в размере 10 тысяч тенге и дал ей 20 тысяч с условием, что она вернет ему разницу. Ничего не подозревая, женщина за сувенирную купюру отдала настоящие 10 тысяч тенге.

В третьем случае мужчина в магазине попросил разменять 20 тысяч тенге. Деньги оказались фальшивыми.