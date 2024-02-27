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Мужчину задержали при въезде в Казахстан за долг в 10 млн тенге

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Задержанный
Задержанный. Фото: polisia.kz

Мужчину, который был в международном розыске за неуплату 10 млн тенге, задержали при въезде на территорию Казахстана. В МВД сообщили, что он два года скрывался за границей, передает NUR.KZ.

Полиция Алматы задержала мужчину, который, по данным миграционной службы, находился в межгосударственном розыске за неуплату 10 млн тенге. Его задержали при въезде в Казахстан.

"На протяжении двух лет, как установлено, он скрывался за границей. Задержанный передан частному судебному исполнителю для дальнейшего исполнения решения суда", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Отметим, в декабре прошлого года алматинские полицейские задержали за рулем авто мужчину, которого лишили водительских прав за неуплату алиментов. Сообщалось, что он задолжал 3 млн тенге. В его отношении составили протокол, машину водворили на специализированную штрафстоянку.

Позже стал известен другой случай. В Павлодарской области стражи порядка задержали на границе мужчину. По информации МВД, ранее он сменил казахстанское гражданство на российское, также за ним числится долг за неуплату коммунальных услуг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063289-muzhchinu-zaderzhali-pri-vezde-v-kazahstan-za-dolg-v-10-mln-tenge/

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