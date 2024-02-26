Сотрудников акимата подозревают в хищении бюджетных средств в Акмолинской области

В Акмолинской области в хищении бюджетных средств подозреваются должностные лица местных исполнительных органов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

По информации официального сайта ведомства, прокуратурой Целиноградского района по результатам проверки в деятельности местных исполнительных органов на предмет законности расходования бюджетных средств установлено, что должностные лица акимата Караоткельского сельского округа необоснованно начисляли себе заработные платы на протяжении более 3 лет на общую сумму свыше 15 млн тенге.

По данному факту в отношении подозреваемых начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 УК (Хищение в особо крупном размере).

Добавим, что согласно п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены должностными лицами, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.