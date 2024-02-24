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Объявлен специальный план: авто досматривают в Костанайской области в связи с преступлением

Опубликовано:

Блокпост в Жамбылской области
Автомобили. Иллюстративное фото: ДП Жамбылской области

В Сети появилась информация о том, что в Костанае досматривают автомобили, въезжающие в город со стороны Корейского моста. Ситуацию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в городе Тобыле было совершено уголовное правонарушение, по которому объявлен специальный план.

"В настоящее время полицейскими принимаются меры по поимке подозреваемого лица. В том числе, остановка и осмотр транспортных средств. Просим жителей отнестись с пониманием и доверять официальной информации", - обратились в ДП Костанайской области.

В ведомстве напомнили об ответственности за распространение информации, не соответствующей действительности.

Напомним, летом прошлого года в Костанае во дворе дома устроили поножовщину. После чего был объявлен план "Перехват".

Как рассказали правоохранители, на пульт "102" поступило сообщение о том, что 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей супруге множественные ножевые ранения. Инцидент произошел на фоне семейной ссоры.

Стражи порядка прибыли на место происшествия, однако к этому моменту подозреваемый скрылся на машине. Марку и номер автомобиля запомнили очевидцы и сообщили полицейским. В ходе просмотра камер видеонаблюдения инспектор ЦОУ заметила машину на одной из улиц. Подозреваемого задержали. При нем находился нож с пятнами бурого цвета. 41-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу.

План "Перехват" объявляли и в Туркестанской области, где из изолятора временного содержания совершил побег мужчина, обвиняемый по ст.188 УК РК (Кража). На въезде и выезде из Сарыагаша и области были выставлены посты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062783-obyavlen-spetsialnyy-plan-avto-dosmatrivayut-v-kostanayskoy-oblasti-v-svyazi-s-prestupleniem/

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