Астанчанка выпала из автобуса во время движения (видео)

Жительница столицы выпала из автобуса во время его движения. Водителя транспорта привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Астаны.

По информации полиции, инцидент произошел 25 января текущего года на улице К. Сатпаева.

"Водитель автобуса, не убедившись в полной посадке пассажиров, допустил выпадение женщины на остановке из салона. Пассажирка не пострадала. Водитель привлечен к ответственности за несоблюдение правил перевозки", – сообщили в департаменте.

В пресс-службе CTS корреспонденту NUR.KZ сообщили, что данная ситуация произошла на маршруте №20.

"Женщина обратилась с заявлением в полицию. Водителем автобуса оказана финансовая помощь, после чего пострадавшая предоставила письменную расписку о том, что не имеет претензий.

Факт падения и получения травмы пассажира за 25 января в Центральную диспетчерскую службу ТОО City Transportation Systems не поступало, так как задержки движения вышеуказанного маршрута не было", – рассказали в компании.

Отмечается, что по факту выпадения пассажира из маршрутного автобуса комиссией ТОО "Автобусный парк №1" проведен совет по безопасности дорожного движения, где в отношении водителя вынесено решение дисциплинарного характера.

Напомним, в октябре прошлого года в Алматы на проспекте Аль-Фараби из движущейся машины на оживленную дорогу выпала собака.

В январе поездка в общественном транспорте обернулась для жительницы ВКО обращением в полицию. Мальчик уехал на автобусе один. Стражи порядка нашли ребенка и передали матери.