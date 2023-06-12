Объявлен план "Перехват": подозреваемый сбежал из изолятора в Туркестанской области

Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

11 июня из изолятора временного содержания Сарыагашского РОП в Туркестанской области совершил побег мужчина, обвиняемый в краже по ст.188 УК РК. Об этом сегодня сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На поиски сбежавшего мужчины задействован весь личный состав ДП Туркестанской области. Объявлен план “Перехват”.

"На въезде и выезде из города Сарыагаш и области выставлены посты. Кроме того, ориентированы приграничные ДП Шымкента, Жамбылской, Алматинской и Кызылординской областей, а также ЛОП на транспорте и ПС КНБ РК", - отметили в МВД.

Правоохранительные органы продолжают поисковые мероприятия с целью установления и задержания подозреваемого.

Наказание за кражу в Казахстане

В соответствии со ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Наказание за побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи

Согласно ст.426 УК РК:

1. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

2) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

3) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, –

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024385-podozrevaemyy-sbezhal-iz-izolyatora-v-turkestanskoy-oblasti/