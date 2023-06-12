Объявлен план "Перехват": подозреваемый сбежал из изолятора в Туркестанской области
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11 июня из изолятора временного содержания Сарыагашского РОП в Туркестанской области совершил побег мужчина, обвиняемый в краже по ст.188 УК РК. Об этом сегодня сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На поиски сбежавшего мужчины задействован весь личный состав ДП Туркестанской области. Объявлен план “Перехват”.
"На въезде и выезде из города Сарыагаш и области выставлены посты. Кроме того, ориентированы приграничные ДП Шымкента, Жамбылской, Алматинской и Кызылординской областей, а также ЛОП на транспорте и ПС КНБ РК", - отметили в МВД.
Правоохранительные органы продолжают поисковые мероприятия с целью установления и задержания подозреваемого.
Наказание за кражу в Казахстане
В соответствии со ст.188 УК РК:
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Кража, совершенная:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) исключен;
4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –
наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
3. Кража, совершенная:
1) в крупном размере;
2) неоднократно;
3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –
наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
4. Кража, совершенная:
1) преступной группой;
2) из нефтегазопровода;
3) в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Наказание за побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи
Согласно ст.426 УК РК:
1. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное:
1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
2) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;
3) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024385-podozrevaemyy-sbezhal-iz-izolyatora-v-turkestanskoy-oblasti/