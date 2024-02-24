Бизнесмену угрожали поджогом и требовали деньги в области Жетісу

В области Жетісу при координации прокуратуры правоохранительными органами оперативно пресечена деятельность группы, промышлявшей вымогательством денег у предпринимателей, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, двое злоумышленников, действуя по предварительному сговору, угрожали поджогом имущества и завладели денежными средствами потерпевшего в размере полумиллиона тенге.

По результатам досудебного расследования уголовное дело было направлено в суд.

Суд Алакольского района, поддержав доводы прокуратуры, с учетом тяжести и характера совершенного преступления, по ч.2 ст.194 УК РК (Вымогательство) приговорил обвиняемых к 4 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

"Прокуратура области Жетісу призывает граждан и предпринимателей в случае фактов вымогательства со стороны злоумышленников незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы с целью защиты своих прав", - обратились в надзорном органе.

Добавим, что согласно ч.2 ст.194 УК РК вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.