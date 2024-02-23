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Астанчанина поймали в подъезде дома за незаконным занятием (видео)

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Задержание астанчанина
Задержание астанчанина. Скриншот: instagram.com/police__astana

Жителя Астаны задержали прямо в подъезде жилого комплекса, в котором он проживает. Он подозревается в распространении наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

"В Астане житель жилого комплекса прятал "закладки" в подъездах своего дома", – говорится в официальном Instagram-профиле ДП Астаны.

У 20-летнего молодого человека нашли 21 сверток с наркотиками. А при обыске его квартиры полицейские обнаружили уже 5 пакетов с галлюциногенными грибами, 20 свертков с марихуаной и упаковочные материалы.

"Выявлено, что он планировал сбывать наркотические средства путем "закладок", – сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы от 5 лет до пожизненного заключения, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062702-astanchanina-poymali-v-podezde-doma-za-nezakonnym-zanyatiem-video/

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