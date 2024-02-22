50 млн тенге с чиновников за компромат: бизнесмену вынесли приговор в Шымкенте

Завершен процесс по делу о вымогательстве 50 миллионов тенге с высокопоставленных чиновников Туркестанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор Cпециализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.

Как следует из материалов дела, подсудимый, будучи руководителем ряда ТОО, занимавшихся производством и поставкой лекарственных средств и медоборудования, с целью завладеть чужим имуществом в период с 3 февраля по 26 октября 2022 года по WhatsApp стал отправлять на имя начальника Управления общественного здравоохранения Туркестанской области и его заместителя сообщения угрожающего характера.

В них он заявлял, что руководители ведомства совершают коррупционные правонарушения и хищения бюджетных средств в особо крупных размерах. О чем подсудимый намерен сообщить в правоохранительные органы в случае, если они не помогут ему выиграть тендер по поставкам медицинского оборудования и оказания услуг.

Впоследствии обвиняемый стал требовать у чиновников 50 млн тенге наличными.

В этой связи потерпевшие, обеспокоившись тем, что распространение несоответствующих действительности сведений может причинить им существенный вред, обратились с письменным заявлением в правоохранительные органы.

При производстве негласных следственных действий 7 января 2023 года подозреваемый был задержан сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Шымкента при получении 45 млн тенге. Отмечается, что 5 млн тенге принадлежали одному из потерпевших, а 40 млн в виде муляжа были предоставлены органами следствия.

В суде бизнесмен не признал своей вины, утверждал, что взял в долг 45 млн тенге у руководителя управления здравоохранения. Деньги он намеревался вернуть из средств будущего тендера на поставку медоборудования, который он хотел выиграть.

Однако его вина была полностью доказана материалами следствия.

СМУС Шымкента приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждениях средней безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в январе 2023 года сообщалось, что 50 млн тенге вымогали у чиновника из Туркестанской области. В этом заподозрили бизнесмена, который был задержан силовиками в Шымкенте.

Добавим, что согласно п.2 ч.4 ст.194 УК РК вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.