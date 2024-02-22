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Казахстанец давал деньги в долг под 15% и оказался в суде

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Мужчина делает рассчеты
Мужчина за расчетами. Иллюстративное фото: Thapana Onphalai / Getty Images

Житель Акмолинской области на протяжении шести лет давал деньги в долг под 15% и при этом не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщает официальный сайт суда, дело об административном правонарушении за занятие предпринимательской деятельностью без регистрации и разрешения (ч.1 ст.463 КоАП РК) рассматривалось по ходатайству правонарушителя на закрытом судебном заседании. 

"Житель села Егиндыколь с 2015 по 2021 годы выдавал деньги в долг гражданам под 15 процентов", - установили в суде.

По сведениям управления государственных доходов, мужчина не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

"Вина его подтверждена расписками, показаниями свидетелей, протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела. Согласно долговых расписок, подтверждающих займы гражданам, прошло более двух лет с момента их составления", - отметили в суде.

В соответствии с ч.1 ст.62 КоАП РК лицо не подлежит привлечению к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня совершения правонарушения.

Постановлением суда производство по делу в отношении мужчины было прекращено в связи с истечением срока давности.

Отметим, что по ч.1 ст.463 КоАП РК занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 25 МРП (92 300 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 40 МРП (147 680 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 150 МРП (553 800 тенге), с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062466-kazahstanets-daval-dengi-v-dolg-pod-15-i-okazalsya-v-sude/

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