Директора отопительного предприятия осудили на 7,5 лет колонии в области Жетiсу

В области Жетiсу на 7,5 лет осудили директора "Алакольжылу" по обвинению в присвоении и растрате 107 млн тенге бюджетных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как следует из материалов дела, весной 2021 года в Алакольском районе утвердили потребность в 25 тыс. тонн угля на отопительный сезон. Договор заключили с предприятием "Алакольжылу". Далее в результате продуманной схемы подсудимому удалось завладеть более 100 млн тенге из общей суммы.

"Являясь директором предприятия "Алакольжылу", подсудимый задался преступной целью хищения бюджетных средств, для реализации которой подал заявку на субсидии в областное управление ЖКХ, при этом указав количество угля в 22,7 тыс. тонн на общую сумму в 357 млн тенге.

Предприятием поставщику было оплачено 238,5 млн тенге, а остальные 107,5 млн из бюджетных средств подсудимый перевел на счет ТОО "А-М", где он сам являлся учредителем.

Под предлогом выплаты зарплаты и приобретения стройматериалов денежные средства перевел на счета своих работников и, пользуясь служебным положением, обязал их всех обналичить деньги и сдать в бухгалтерию. Таким образом он присвоил и растратил бюджетные средства на сумму 107,5 млн тенге", - сообщили в суде.

Дело предали суду по п.2 ч.4 ст.189 УК РК (Присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере).

Подсудимого признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет с пожизненным лишением занимать должности на государственной службе. При вынесении приговора суд учел наличие у него малолетних детей.

"Иск потерпевшей стороны о взыскании материального ущерба на сумму 107,5 млн тенге удовлетворен полностью. Приговор не вступил в законную силу", - дополнили в ведомстве.

Добавим, что согласно п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены должностным лицом, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.