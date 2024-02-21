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Подпольный цех по изготовлению стирального порошка известных брендов работал в Шымкенте

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Контрафактный стиральный порошок обнаружили в Шымкенте
Подпольный цех. Фото: polisia.kz

Полицейские Туркестанской области обнаружили подпольный цех. В нем незаконно производили контрафактный стиральный порошок под известными марками, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники УБОП ДП Туркестанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактной продукции.

"Двое жителей Кентау занимались расфасовкой порошкообразного вещества в полиэтиленовые мешки с надписями известных брендов стирального порошка. Для этого они арендовали дом в Шымкенте", - рассказали в МВД.

При проверке полицейские изъяли более 300 мешков с контрафактной продукцией, а также 13 мешков с неизвестным порошкообразным веществом весом по 40 кг и солеобразное вещество для добавления в порошок в пяти мешках.

Кроме того, были изъяты электронные весы и другие вещественные доказательства.

В настоящее время собранные материалы направлены в Департамент экономических расследований по Шымкенту.

Ранее в Шымкенте было изъято свыше 48 тысяч единиц поддельных сладостей известных брендов. Контрафактная продукция распространялась в городе посредством оптовой реализации.

Отметим, по ст.158 КоАП РК незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания или наименования места происхождения товара или сходных с ними до степени смешения обозначений для однородных товаров или услуг, а также незаконное использование чужого фирменного наименования, за исключением случаев, связанных с исчерпанием исключительного права на товарный знак, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц - в размере 20 МРП (73 840 тенге); на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 30 МРП (110 760 тенге); на субъектов среднего предпринимательства - в размере 40 МРП (147 680 тенге); на субъектов крупного предпринимательства - в размере 80 МРП (295 360 тенге), с конфискацией товаров, содержащих незаконное изображение товарного знака, знака обслуживания, наименование места происхождения товара или сходных с ними до степени смешения обозначений для однородных товаров или услуг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062209-podpolnyy-tseh-po-izgotovleniyu-stiralnogo-poroshka-izvestnyh-brendov-rabotal-v-shymkente/

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