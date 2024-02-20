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Суд пришел к выводу, что экс-чиновник растратил не миллиард, а 260 млн тенге

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Молоток судьи и весы стоят на столе
Атрибуты суда. Иллюстративное фото: lusia83 / Getty Images

Апелляционная коллегия уменьшила сумму растраты при строительстве систем электроснабжения в селе Акмолинской области в пять раз - с 1,3 млрд до 263,2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по энергоснабжению села Кызылсуат Целиноградского района рассматривалось областным судом.

Приговором суда первой инстанции руководитель отдела ЖКХ и четыре работника ТОО были осуждены к 7 и 8 годам лишения свободы.

Суд признал их виновными в растрате бюджетных средств в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.189 УК РК).

"Районный суд посчитал, что из выделенных государством денег для строительства электроснабжения в селе Кызылсуат осужденными похищено 1,3 млрд тенге. Эта сумма взыскана в доход государства", - говорится в сообщении.

Однако апелляционная коллегия при пересмотре дела установила, что нижестоящим судом не в должной мере дана правовая оценка всем обстоятельствам дела.

Областной суд пришел к выводу, что осужденные значительно завысили стоимость использованного оборудования.

Ущерб государству установлен, исходя из выделенных денежных средств на строительство объекта и фактически затраченных товариществом с учетом всех выполненных работ.

"По результатам тщательного анализа представленных доказательств коллегией признано, что фактический ущерб составил 263,2 млн тенге. Исходя из этого, взысканный ущерб снижен с 1,3 млрд тенге до 263,2 млн тенге", - отметили в суде.

Также апелляционная коллегия переквалифицировала действия троих осужденных работников ТОО на пособничество (ч.5 ст.28, п.2 ч.4 ст.189 УК РК). При этом мера наказания в виде лишения свободы на 7 лет в их отношении оставлена без изменения.

Мера наказания другим осужденным в виде лишения свободы на 8 лет также оставлена без изменения ввиду растраты бюджетных средств в особо крупном размере.

Напомним, год назад на скамье подсудимых оказались руководитель отдела ЖКХ Целиноградского района, а также главы ТОО "РемСтройСервис ПВ" и ТОО "MS-Energy". Их обвиняли в хищении бюджетных средств в сумме 1,3 млрд тенге при строительстве электроснабжающей подстанции для новой застройки в селе Кызылсуат.

Всем фигурантам уголовного дела назначили реальное лишение свободы. Осужденные предприниматели также не смогут занимать материально ответственные должности в коммерческих и иных организациях в течение 10 лет, а руководителя ЖКХ пожизненно лишили права работать на государственной службе.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены должностным лицом, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А согласно ч.5 ст.28 УК РК пособником признается лицо, содействовавшее совершению уголовного правонарушения советами, указаниями, предоставлением информации, орудий или средств совершения этого деяния либо устранением препятствий к его совершению, а также лицо, заранее обещавшее скрыть исполнителя, орудия или иные средства совершения уголовного правонарушения, следы этого деяния либо предметы, добытые противоправным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061883-sud-prishel-k-vyvodu-chto-eks-chinovnik-rastratil-ne-milliard-a-260-mln-tenge/

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