Вынесен приговор по делу о хищении 1,3 млрд тенге в Акмолинской области

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Акмолинской области вынесен приговор по делу о хищении 1,3 млрд тенге бюджетных средств. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

Дело расследовал Департамент АФМ по Акмолинской области совместно с прокуратурой региона.

На скамье подсудимых оказались руководитель отдела ЖКХ Целиноградского района, а также главы ТОО "РемСтройСервис ПВ" и ТОО "MS-Energy". Их обвиняли в хищении бюджетных средств в сумме 1,3 млрд тенге при строительстве электроснабжающей подстанции для новой застройки в селе Кызылсуат.

Всем фигурантам уголовного дела назначено реальное лишение свободы.

Осужденные предприниматели также не смогут занимать материально ответственные должности в коммерческих и иных организациях в течение 10 лет, а руководитель ЖКХ пожизненно лишен права работать на государственной службе.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Как отмечают в суде, согласно нормативному постановлению Верховного суда РК "О судебной практике по делам о хищениях", под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Предметом хищения и иных уголовных правонарушений против собственности является чужое, то есть не находящееся в собственности виновного, имущество.

Присвоение найденного или случайно оказавшегося у виновного чужого имущества не может рассматриваться как хищение.

Присвоение - это форма хищения, состоящая в совершаемом с корыстной целью противоправном безвозмездном обращении чужого имущества, вверенного виновному, в свою пользу или в пользу других лиц, если виновный еще не истратил или иным образом не произвел отчуждение имущества. Когда виновный истратил либо иным образом произвел отчуждение похищенного имущества, то его действия надлежит квалифицировать как растрату.

Согласно ст.189 УК РК присвоение или растрата, совершенные преступной группой; в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008523-vynesen-prigovor-po-delu-o-hischenii-13-mlrd-tenge-v-akmolinskoy-oblasti/