Пнувшего собаку костанайца наказали еще и за неповиновение полицейскому

В Костанае пьяного мужчину оштрафовали за жестокое обращение с животным и неповиновение полицейскому, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, трое мужчин находились в подъезде одного из многоэтажных домов. Выше этажом спускалась женщина с дочерью и собакой породы йоркширский терьер.

"Собака побежала вперед и стала лаять на мужчин. Один из них пнул ее так, что она отлетела в стену. Хозяйка собаки вызвала полицейских", – сообщили в полиции.

Как рассказали в ДП, прибывший на вызов участковый инспектор потребовал от мужчин пройти на освидетельствование, так как от них исходил резкий запах алкоголя.

"Но "боец с животными" отказался и начал вести себя агрессивно, стал выражался матом, на законные требования полицейского не реагировал. В связи с чем полицейский применил приемы самбо и доставил всех троих на медосвидетельствование", – добавили в ведомстве.

В полиции также отметили, что за жестокое обращение с животным мужчину оштрафовали на 18 тыс. тенге. За неповиновение и нецензурную брань суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа на сумму более 180 тыс. тенге. Еще двое мужчин понесли наказание за нахождение в пьяном виде и за курение в подъезде.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что неизвестный якобы напал с ножом на мужчину в Алматы, но в результате зарезал собаку. В полиции сообщили, что по данному факту Управлением полиции Алмалинского района расследуется уголовное дело по части 2 статьи 316 УК РК "Жестокое обращение с животными".