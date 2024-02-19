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"Бандиты тормозят фуры": инцидент на трассе в Жамбылской области попал на видео

Опубликовано:

Аварийная ситуация
Инцидент. Кадр из видео: instagram.com/100baksoff_press

Водители автомобилей Toyota Alphard на трассе в Жамбылской области заняли две полосы и не давали перестроиться фурам. Ситуацию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

В социальных сетях распространилось видео, на котором два автомобиля мешают ехать фурам на трассе.

"90-е вернулись? На трассах бандиты тормозят фуры", - указывается в описании к ролику.

"У меня знакомый тоже дальнобойщик, он с собой ружье возит, документы все, как положено, и видеорегистратор, но, слава Аллаху, еще не применял. Он рассказывает, парами надо ехать, одному опасно", - написал под видео один из комментаторов.

"Муж из Грузии тачку гнал, тоже гнались за ним. Хорошо, что все обошлось", - говорится в другом комментарии.

Ситуацию прокомментировали в ДП Жамбылской области. В ведомстве сообщили, что по данному факту были установлены водители автомашин Toyota Alphard.

"Оба водителя привлечены к административной ответственности за создание аварийной ситуации", - отметили в ведомстве.

Добавим, что по ст.606 КоАП РК нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Ранее в области Жетісу задержали подозреваемых в краже имущества с фур, следовавших транзитом по автодороге Алматы - Усть-Каменогорск. Хищения происходили систематически путем пореза верхней части тента большегрузов. Указывалось, что злоумышленники цепляли специально изготовленную компактную лестницу с крючком, с помощью которой забирались на фуру во время движения из едущего рядом авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061763-bandity-tormozyat-fury-intsident-na-trasse-v-zhambylskoy-oblasti-popal-na-video/

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