"Цепляли лестницу с крючком": большегрузные фуры "обчищали" на трассе в Жетысуской области

Кража из фур. Кадр из видео: пресс-служба ДП Жетысуской области

В Жетысуской области задержали подозреваемых в краже имущества с большегрузных фур, следовавших транзитом по автодороге "Алматы – Оскемен", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, 10 июля стражи порядка задержали шесть человек, подозреваемых в систематических кражах из большегрузных фур с крупной партией различных товаров, путем пореза верхней части тента.

"Действовали они по одной схеме: выезжали на трассу ночью и пристраивались за идущей фурой. При этом старались выбрать место на шоссе, где фура сбрасывала скорость и не виляла. Фары были заблаговременно выключены, светоотражающие элементы, в том числе сзади, – заклеены.

В момент стыковки с большегрузным автомобилем, злоумышленники цепляли специально изготовленную компактную лестницу с крючком, с помощью которой забирались на крышу грузового прицепа авто.

Двое забирались на крышу фуры, после чего путем пореза верхней части тента один проникал внутрь и подавал товар, а второй – сбрасывал полученное на обочину трассы. Некоторое время спустя, под утро, другие члены группировки подъезжали на автомобиле "ГАЗель" и собирали сброшенный товар. В сбыте краденных товаров подозреваемым помогали их знакомые в Алматы", – сообщил заместитель начальника ДП Жетысуской области Ельдар Абдикенов.

Он добавил, что на данный момент проверяется причастность нескольких лиц.

Кроме того, одновременно с задержанием подозреваемых было проведено более 30 обысковых мероприятий на территории Жетысуской и Алматинской областей и Алматы.

В полиции отметили, что проводится досудебное расследование по части 4 статьи 188 УК РК (Кража, совершенная преступной группой).

"Подозреваемые в настоящее время помещены под стражу. Полицейские продолжают работу по установлению других пострадавших лиц и проверке задержанных на причастность к аналогичным преступлениям", – добавили в пресс-службе ДП.

Добавим, что, согласно части 4 статьи 188 УК РК, кража, совершенная:

преступной группой;

из нефтегазопровода;

в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029265-tseplyali-lestnitsu-s-kryuchkom-bolshegruznye-fury-obchischali-na-trasse-v-zhetysuskoy-oblasti/