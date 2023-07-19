Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Цепляли лестницу с крючком": большегрузные фуры "обчищали" на трассе в Жетысуской области

Опубликовано:

Кража из фур
Кража из фур. Кадр из видео: пресс-служба ДП Жетысуской области

В Жетысуской области задержали подозреваемых в краже имущества с большегрузных фур, следовавших транзитом по автодороге "Алматы – Оскемен", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, 10 июля стражи порядка задержали шесть человек, подозреваемых в систематических кражах из большегрузных фур с крупной партией различных товаров, путем пореза верхней части тента.

"Действовали они по одной схеме: выезжали на трассу ночью и пристраивались за идущей фурой. При этом старались выбрать место на шоссе, где фура сбрасывала скорость и не виляла. Фары были заблаговременно выключены, светоотражающие элементы, в том числе сзади, – заклеены.

В момент стыковки с большегрузным автомобилем, злоумышленники цепляли специально изготовленную компактную лестницу с крючком, с помощью которой забирались на крышу грузового прицепа авто.

Двое забирались на крышу фуры, после чего путем пореза верхней части тента один проникал внутрь и подавал товар, а второй – сбрасывал полученное на обочину трассы. Некоторое время спустя, под утро, другие члены группировки подъезжали на автомобиле "ГАЗель" и собирали сброшенный товар. В сбыте краденных товаров подозреваемым помогали их знакомые в Алматы", – сообщил заместитель начальника ДП Жетысуской области Ельдар Абдикенов.

Он добавил, что на данный момент проверяется причастность нескольких лиц.

Кроме того, одновременно с задержанием подозреваемых было проведено более 30 обысковых мероприятий на территории Жетысуской и Алматинской областей и Алматы.

В полиции отметили, что проводится досудебное расследование по части 4 статьи 188 УК РК (Кража, совершенная преступной группой).

"Подозреваемые в настоящее время помещены под стражу. Полицейские продолжают работу по установлению других пострадавших лиц и проверке задержанных на причастность к аналогичным преступлениям", – добавили в пресс-службе ДП.

Добавим, что, согласно части 4 статьи 188 УК РК, кража, совершенная:

  • преступной группой;
  • из нефтегазопровода;
  • в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029265-tseplyali-lestnitsu-s-kryuchkom-bolshegruznye-fury-obchischali-na-trasse-v-zhetysuskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.