Нурсултана Назарбаева лишили прав и арестовали в Алматы

В Алматы арестовали и лишили водительских прав Нурсултана Назарбаева за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Стоит отметить, что нарушитель - полный тезка первого президента, передает NUR.KZ.

Следует отметить, что речь здесь идет о молодом человеке с такими же именем и фамилией. Материалы дела появились в судебном кабинете на сайте Верховного суда.

"4 февраля 2024 года в городе Алматы, двигаясь в северном направлении по проспекту Сейфуллина, он выехал на перекресток улицы Тобаякова в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в материалах дела.

Медицинское освидетельствование показало легкую степень алкогольного опьянения. В суде 23-летнего водителя автомобиля Toyota Camry признали виновным.

Нурсултана Назарбаева подвергли административному аресту на 15 суток, а также лишили права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Напомним, сегодня также сообщалось, что полицейский устроил ДТП в состоянии опьянения в Алматы. По делу ведется расследование, а стража порядка уволили из органов внутренних дел.