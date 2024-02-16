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Девушку "украли" в Астане: подозреваемым оказался ее бывший парень

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Патрульное авто
Патрульное авто. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане 20-летнюю девушку против ее воли посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Подозреваемым оказался ее бывший парень, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

О похищении девушки сообщила ее родственница. Она рассказала, что вечером во двор жилого дома заехала машина, из которой вышли четверо парней и насильно посадили девушку в транспорт.

По ее словам, один из похитителей был их односельчанином, с которым похищенная девушка ранее состояла в отношениях.

Как сообщили в полиции, для розыска автомобиля и девушки в столице был введен план "Перехват".

"По "горячим следам" полицейские отследили и остановили автомобиль, в котором находились подозреваемые с девушкой. Парни планировали отвезти ее в Туркестанскую область, но из-за неблагоприятных погодных условий не смогли выехать за пределы города", – рассказали в ведомстве.

По факту незаконного лишения человека свободы проводится досудебное расследование.

Добавим, что, согласно статье 126 УК РК, незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

  • То же деяние, совершенное:
  1. группой лиц по предварительному сговору;
  2. неоднократно;
  3. с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
  4. с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
  5. в отношении заведомо несовершеннолетнего;
  6. в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
  7. в отношении двух или более лиц;
  8. из корыстных побуждений;
  9. с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего;
  10. лицом с использованием своего служебного положения;
  11. с фальсификацией, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, –

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

  • Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
  1. совершены преступной группой;
  2. совершены с целью эксплуатации незаконно лишенного (лишенной) свободы;
  3. повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в начале февраля стало известно, что прокуратура Шымкента начала досудебное расследование по факту похищения человека. Дело находится на особом контроле ведомства.

Позже в полиции сообщили, что молодые люди познакомились в соцсети. Пообщавшись с девушкой онлайн несколько месяцев, 22-летний житель Мангистауской области решил на ней жениться. Причем, как подчеркнули в ведомстве, мнение потенциальной невесты его не интересовало.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061446-devushku-pohitili-v-astane-podozrevaemym-okazalsya-ee-byvshiy-paren/

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