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30 лет независимости Казахстана

Нелегалов из Туркменистана задержали на стройке зоны отдыха в области Жетісу

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Рабочий на стройке
Рабочий на стройке. Иллюстративное фото: pixabay.com

В селе Акши задержали 14 граждан Туркменистана, которые занимались строительством зоны отдыха без разрешительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, у иностранцев не было разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории Казахстана. Граждане Туркменистана прибыли в нашу страну по гостей визе, однако занимались строительством зоны отдыха в селе Акши.

"Нарушители миграционного законодательства привлечены к ответственности в виде штрафа и административного ареста. Принимаются меры в отношении работодателя, который не обеспечил законность пребывания иностранцев в РК", – сообщил начальник управления миграционной службы ДП Ерлан Раимбеков.

Отмечается, что в регионе в 2023 году по линии миграционного законодательства привлекли к ответственности 5380 человек. Из общего числа нарушителей – 1749 иностранцы и 3631 казахстанец.

Напомним, в январе в Алматы были задержаны 19 граждан стран африканского континента за нарушение миграционного законодательства Казахстана. Их отправили домой.

В начале февраля 28 нелегалов из Африки вновь выявили в Алматы. Сообщалось, что 16 иностранцев, не имевших документы личности, водворены в приемник-распределитель ДП, еще по 8 гражданам стран Африканского континента решается вопрос о принудительной депортации из Казахстана.

Также ранее в полиции Алматы рассказали, как выдворяют африканских нелегалов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061381-nelegalov-iz-turkmenistana-zaderzhali-na-stroyke-zony-otdyha-v-oblasti-zhetisu/

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