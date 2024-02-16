Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Бизнесмена из России объявили в розыск в Казахстане: его подозревают в организации убийства

Опубликовано:

Михаил Сутягинский
Михаил Сутягинский. Фото: npk-omsk.ru

Ранее стало известно, что российского бизнесмена Михаила Сутягинского объявили в розыск в Казахстане. В департаменте полиции Алматы рассказали подробнее о ситуации, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее стало известно, что российского бизнесмена Михаила Сутягинского объявили в розыск в Казахстане. Его данные появились на портале органов правовой статистики и спецучетов. Сообщается, что розыскное дело от 12 февраля было зарегистрировано в Алматы. Инициатор – МВД РК.

Данные на сайте правовой статистики
Данные разыскиваемого. Скриншот: qamqor.gov.kz/criminals

Корреспонденту NUR.KZ в ДП Алматы сообщили, что в отношении Сутягинского расследуется уголовное дело.

"Департаментом полиции Алматы по факту убийства в марте 2002 года в отношении Сутягинского М. А. расследуется уголовное дело по части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство, совершенное из корыстных побуждений").

30 января фигурант признан в качестве подозреваемого в организации совершения убийства", – сообщили в городском ДП.

В полиции добавили, что в отношении указанного лица судом заочно санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей", заведено розыскное дело.

Согласно части 2 статьи 99 УК РК, убийство, совершенное из корыстных побуждений, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Добавим, на сайте фонда Росконгресса Михаил Сутягинский значится как председатель совета директоров АО "ГК "Титан". Родился 1 января 1962 года. В 2007 году был депутатом Законодательного Собрания Омской области.

С 2007 по 2011 год — депутат Госдумы, член комитета по экономической политике и предпринимательству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061376-biznesmena-iz-rossii-obyavili-v-rozysk-v-kazahstane-ego-podozrevayut-v-organizatsii-ubiystva/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.