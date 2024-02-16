Бизнесмена из России объявили в розыск в Казахстане: его подозревают в организации убийства

Ранее стало известно, что российского бизнесмена Михаила Сутягинского объявили в розыск в Казахстане. В департаменте полиции Алматы рассказали подробнее о ситуации, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее стало известно, что российского бизнесмена Михаила Сутягинского объявили в розыск в Казахстане. Его данные появились на портале органов правовой статистики и спецучетов. Сообщается, что розыскное дело от 12 февраля было зарегистрировано в Алматы. Инициатор – МВД РК.

Данные разыскиваемого. Скриншот: qamqor.gov.kz/criminals

Корреспонденту NUR.KZ в ДП Алматы сообщили, что в отношении Сутягинского расследуется уголовное дело.

"Департаментом полиции Алматы по факту убийства в марте 2002 года в отношении Сутягинского М. А. расследуется уголовное дело по части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство, совершенное из корыстных побуждений").

30 января фигурант признан в качестве подозреваемого в организации совершения убийства", – сообщили в городском ДП.

В полиции добавили, что в отношении указанного лица судом заочно санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей", заведено розыскное дело.

Согласно части 2 статьи 99 УК РК, убийство, совершенное из корыстных побуждений, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Добавим, на сайте фонда Росконгресса Михаил Сутягинский значится как председатель совета директоров АО "ГК "Титан". Родился 1 января 1962 года. В 2007 году был депутатом Законодательного Собрания Омской области.

С 2007 по 2011 год — депутат Госдумы, член комитета по экономической политике и предпринимательству.