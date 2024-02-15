Арестован совладелец компании "Тиолайн" Виктор Долгалев

Совладельца компании "Тиолайн" заподозрили в самовольном пользовании недрами и незаконном предпринимательстве. Сейчас он под арестом, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство по финмониторингу.

Сообщается, что 3 февраля 2024 года сотрудниками Департамента полиции Северо-Казахстанской области по подозрению в самовольном пользовании недрами задержан один из совладельцев компании "Тиолайн" Виктор Долгалев.

С санкции суда он арестован. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области.

Наряду с этим, в отношении Долгалева ведется расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.

"По данным следствия, в марте 2021 года Министерством индустрии и инфраструктурного развития досрочно расторгнут Контракт на недропользование месторождением "Обуховское" в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 млрд тенге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Верховный суд подтвердил правомерность действий уполномоченного органа.

При этом еще 1 июня 2020 года решением суда Долгалеву было запрещено распоряжаться имуществом "Тиолайн".

"Несмотря на это, В. Долгалев создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за три года (2021-2023 годы) экспортировано почти 113 тыс. тонн руды.

По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге. На эти средства через подставных лиц выкуплено порядка 7,5 тыс. гектаров земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых также незаконно ведется добыча руды. Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка 2 млрд тенге", – сообщили представители АФМ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Иная информация разглашению не подлежит.

По данным Петропавловск.news, в 2004 году в органах юстиции было зарегистрировано ТОО "Тиолайн", построившее близ месторождения титано-циркониевых руд горно-обогатительный комбинат.

18 сентября 2006 года ТОО "Тиолайн" подписало контракт с Министерством энергетики РК на добычу титано-циркониевых песков (руды) на месторождении "Обуховское" сроком до 2023 года.

В 2021 году аким СКО встречался с работниками предприятия. Отмечалось, что 19 марта того же года Министерством индустрии и инфраструктурного развития в адрес ТОО "Тиолайн" направлено уведомление о расторжении контракта недропользования за систематическое неисполнение контрактных условий.