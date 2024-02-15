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"Узнал после ревизии": из салона сотовой связи в Актобе украли смартфоны на 13 млн тенге

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Смартфоны
Смартфоны. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актобе сотрудницу салона сотовой связи заподозрили в хищении смартфонов на сумму более 13 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что владелец салона сотовой связи обратился в полицию с заявлением о пропаже смартфонов на сумму более 13 млн тенге.

"Мужчина пояснил, что о пропаже телефонов узнал после проведения ревизии в магазине", – рассказали в ведомстве.

В хищении полицейские заподозрили 34-летнюю женщину, которая работала продавцом-консультантом в этом магазине.

По данному факту начато уголовное дело. Подозреваемая дала признательные показания.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены:

  • в крупном размере;
  • лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;
  • неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, в Караганде из компьютерного клуба украли оборудование на 15 млн тенге. Стражи порядка задержали подозреваемого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061143-uznal-posle-revizii-iz-salona-sotovoy-svyazi-v-aktobe-ukrali-smartfony-na-13-mln-tenge/

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