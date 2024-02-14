Житель Петропавловска поверил "звонку из банка" и потерял 5 млн тенге

Полицейские Петропавловска заявили о росте интернет-мошенничеств, например, горожанина обманули на 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации стражей порядка, с начала года только на территории первого отдела полиции города зарегистрировано 30 сетевых афер. Это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.

Сообщается, что сейчас мошенники активно используют схемы "звонок из банка" или "звонок из полиции", также появилась новая схема со "звонком от оператора сотовой связи".

Подчеркивается, что все эти схемы сводятся к тому, чтобы запугать человека, уговорить его взять крупные кредиты и перевести деньги на некий "безопасный счет".

Подобным образом был обманут житель Петропавловска - поверив "звонку из банка", он лишился 5 млн тенге.

"Если вас пытаются запугать чьим-то покушением на ваши счета, отключением номера сотовой связи, наложением ареста на имущество - не поддавайтесь панике. Перепроверьте сообщенную информацию по официальным каналам. Спрашивайте у звонящего его городской номер, который можно проверить, обратившись в организацию по официальному телефону. Мошенники городской номер не дают. Получив сомнительный звонок, прерывайте разговор и позвоните на канал "102",- призвал начальник первого ОП Тлеген Альжанов.

Как не стать жертвой мошенников?

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, важно помнить несколько правил. Они приводятся на официальном сайте МВД РК.

Если вам поступил звонок от якобы сотрудника банка или полиции, рекомендуется положить трубку и связаться с банком для уточнения подробностей. Необходимо помнить, что ни полиция, ни сотрудники банка никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах или персональные данные.

Ни под каким предлогом не передавайте третьим лицам, кем бы они ни представлялись – сотрудниками банков и их служб безопасности, правоохранительных органов и так далее, – персональные данные, реквизиты карточных счетов, SMS-коды, поступившие на ваш абонентский номер из банка.

Для обеспечения защиты своих банковских счетов необходимо придерживаться элементарных мер безопасности:

регулярно производить смену паролей, которые должны быть сложными;

подключить все системы безопасности, существующие в платежных системах: SMS-подтверждения, контроль IP-адреса, 3D-secure и т.д.

Если вы стали жертвой мошеннических действий с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимо незамедлительно позвонить в банк и заблокировать свои счета, а также обратиться в отдел полиции по месту жительства.