На 2,5 года осудили шымкентца, насмерть задавившего ребенка на "зебре"

В Шымкенте суд вынес приговор водителю, задавившему мальчика на пешеходном переходе. В результате ДТП шансов выжить у ребенка не было, передает корреспондент NUR.KZ.

Как следует из приговора Межрайонного суда по уголовным делам Шымкента, водитель привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 345 Уголовного кодекса РК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд установил, что шокирующий наезд был совершен в Шымкенте 7 октября около 18:30 на пешеходном переходе. Отмечается, что в это время на дорогах был час пик, автомобильное движение было очень интенсивным. 40-летний водитель автомобиля BMW 530 совершил наезд на переходившего дорогу мальчика 2014 года рождения.

Как сообщили в суде, в результате ребенок получил множественные переломы и разрывы внутренних органов, открытую черепно-мозговую травму со сдавлением мягких тканей мозга. От давления у него полностью сместило один из шейных позвонков - так, что череп оказался практически отделен от позвоночника.

Установлено, что водитель не был пьян, возвращался с работы домой. Техническая возможность избежать наезда у него имелась.

Свою вину водитель признал полностью. Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы и к 5 годам лишения права управлять автомобилем.

Отбывать наказание мужчине предстоит в учреждениях с минимальным режимом безопасности.

Осужденный приговор обжаловать не пытался, решение суда уже вступило в законную силу.

Напомним, что девятилетний ребенок скончался на месте после наезда автомобиля в Шымкенте по улице Аргынбекова вечером 7 октября. Место происшествия сразу оцепили, туда же прибыли дознаватели и криминалисты департамента полиции города. Началось досудебное расследование. Также назначен ряд экспертиз. Водителя водворили в изолятор временного содержания.

Отметим, что по ч. 3 ст. 345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

А на прошлой неделе в Караганде на пешеходном переходе автомобиль сбил 12-летнего мальчика. Он скончался в медицинском учреждении. По факту ДТП начато досудебное расследование. Водитель водворен в изолятор временного содержания.