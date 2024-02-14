30 млн тенге потерял казахстанец, скачав приложение на телефон

Казахстанец установил на телефон новое приложение и потерял со счета около 7,5 млн тенге. Также на него оформили кредиты на сумму 22,5 млн, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, 65-летний пенсионер по просьбе мошенников установил приложение на телефон, из-за которого с его счета списали около 7,5 млн тенге. Позднее он узнал, что на него в разных банках еще и оформлены кредиты на сумму 22,5 млн.

После этого мужчина обратился в отдел полиции Бурабайского района с заявлением о том, что в период с 30 января по 6 февраля неизвестные лица совершили в отношении него мошеннические действия.

По словам пенсионера, на телефон супруги позвонил иностранный номер. Звонивший представился старшим специалистом финансового мониторинга. Он рассказал, что на вклад пострадавших идет какая-то атака от неизвестных мошенников, якобы происходит утечка информации от непорядочных сотрудников.

"Далее лжесотрудник заявил, что надо срочно застраховать имеющиеся в банке деньги, иначе они пропадут. Недолго думая, пенсионеры все свои денежные средства перенаправили на счет, указанный мошенником.

Кроме того, мошенник убедил доверчивых пострадавших скачать на телефон приложение AnyDesk якобы для совместной работы, пообещав, что после страхования деньги им вернутся. Однако ни денег, ни сотрудников они больше не видели и не слышали", - сообщили в ведомстве.

Спустя время мужчина обратился в банк узнать о своих сбережениях, но там ему сообщили, что на счетах денег нет, и посоветовали обратиться в полицию.

По данному факту полицейскими начато досудебное производство. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области пенсионер по просьбе неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка, установил на телефон приложение HopToDesk и потерял со счета более 12 млн тенге.

Отметим, что приложения Team Viewer, AnyDesk, HopToDesk позволяют постороннему человеку удаленно подключиться к компьютеру или смартфону. Эти программы в руках мошенников могут привести к серьезным потерям.

Через программы удаленного доступа мошенники получают сохраненные в смартфоне логины, пароли и доступ в мобильный банкинг. Они убеждают жертв поставить такие программы якобы для сохранности денег.