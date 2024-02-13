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Воспитателя детского центра обвинили в жестком обращении с ребенком в Павлодаре

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Мальчик
Ребенок. Иллюстративное фото: energyy / Getty Images

Воспитателя частного коррекционного детского центра обвинили в жестоком обращении с ребенком. Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения, передает корреспондент NUR.KZ.

В посте в Instagram мать ребенка указала, что мальчик якобы неоднократно подвергался насилию со стороны воспитателя. При этом он из числа "особенных" детей.

Родительница через соцсети потребовала провести должную проверку.

К слову, пост сопровождается видеозаписями с камер наблюдения. На кадрах видно, как воспитатель сидит вместе с мальчиком и в определенный момент толкает его.

На произошедшее отреагировали в Департаменте полиции Павлодарской области.

"В отношении работника воспитательного учреждения начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование взято на особый контроль руководства департамента полиции Павлодарской области", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уполномоченная по правам ребенка Павлодарской области Наталья Покидова прокомментировала инцидент.

"По данному факту в отношении воспитателя учреждения возбуждено дело по ч.2 ст.140 УК РК. Начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование данного факта взято на особый контроль. По итогам будут приняты соответствующие меры", - пояснила Наталья Покидова.

Отмечается, что на данный момент педагог уволена из детского коррекционного центра.

Напомним, что в начале февраля в Атырау воспитателя инклюзивного детсада заподозрили в жестоком обращении с ребенком. По данному факту начато расследование. В связи с инцидентом компетентными органами проводятся проверки. При городском отделе образования также планируется служебная проверка.

В соответствии с ч.2 ст.140 УК РК неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060787-vospitatelya-detskogo-tsentra-obvinili-v-zhestkom-obraschenii-s-rebenkom-v-pavlodare/

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