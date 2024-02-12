"Стал снимать на видео": жителя Павлодара осудили за избиение нового знакомого бывшей

Павлодарец оказался на скамье подсудимых за избиение нового ухажера своей бывшей девушки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский городской суд №2.

В приговоре суда указано, что в конце июля 19-летний житель Павлодара расстался с девушкой, но вскоре узнал, что она начала общаться с другим. При этом мужчины остался ее телефон, в котором он и увидел переписку.

В мессенджере подсудимый нашел контакты соперника и позвал на встречу. Оказавшись с глазу на глаз, он стал требовать прекратить переписку, но новый ухажер девушки отказался.

"Не удержавшись, нанес один удар своим правым кулаком в область левой челюсти потерпевшего. Второй удар нанес левым кулаком в область правой челюсти, отчего последний упал на спину на асфальт и потерял сознание.

Затем он достал из своего кармана свой сотовый телефон и стал снимать на видео потерпевшего для того, чтобы отправить данную видеозапись бывшей подруге. Записывая видео, он нанес правой ногой один удар в область головы. Затем он начал приводить потерпевшего в сознание, нанося удары ладонью по лицу", - сообщили в суде.

Видео с избиением соперника парень отправил своей бывшей девушке.

Из-за полученных травм пострадавший оказался в больнице. В суде он пояснил, что теперь страдает от головных болей, ему даже пришлось бросить учебу. При этом потерпевший попросил лишить свободы обидчика.

Павлодарца признали виновным по ч.1 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и назначили три с половиной года лишения свободы. В приговоре указано, что парень свою вину признал.

Отметим, что по ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок.

В конце декабря стало известно, что в Шымкенте мужчину осудили за смертельное избиение сожителя своей бывшей возлюбленной. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. За день до совершения этого правонарушения мужчину осудили к наказанию в виде ограничения за совершение аналогичного тяжкого преступления.

Ранее карагандинец предстал перед судом за избиение бывшей девушки. Молодой человек признался, что допустил рукоприкладство из-за ревности к незнакомцу. Его приговорили к 1 году ограничения свободы. Также суд взыскал с осужденного 750 тысяч тенге в пользу потерпевшей в качестве компенсации за моральный вред и расходы на адвоката.