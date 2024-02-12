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Руководители и сотрудники ЦОНов задержаны в южных регионах (видео)

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Задержаны сотрудники ЦОНов
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

Руководители и должностные лица ЦОНов в южных регионах задержаны по подозрению в незаконной выдаче водительских удостоверений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Жамбылской области полицией пресечена деятельность преступной группы, состоящей из числа жителей южных регионов страны, в частности Жамбылской, Туркестанской областей, городов Алматы и Шымкент.

"Установлено, что на протяжении длительного времени подозреваемые занимались незаконной выдачей водительских удостоверений за денежные вознаграждения, без проведения соответствующего обучения и практического вождения.

В преступную схему входили сотрудники ЦОНов и так называемые "помогайки", которые занимались поиском клиентов из вышеуказанных регионов, желающих получить водительские удостоверения, которые впоследствии оформлялись и выдавались в центрах обслуживания населения Тараза", - сообщили в МВД.

12 февраля в Жамбылской, Туркестанской областях, городах Алматы и Шымкент прошли задержания и следственные мероприятия по месту работы и жительства подозреваемых. В том числе были задержаны руководители и должностные лица центров обслуживания населения.

"В рамках зарегистрированных уголовных дел проводятся следственные мероприятия, установлено 35 фактов незаконной выдачи водительских удостоверений, организаторы и исполнители преступной схемы водворены в ИВС", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что работников ЦОНов хотят приравнять к госслужащим. Такая идея обусловливалась профилактикой злоупотреблений и правонарушений со стороны работников, а также защитой прав граждан.

На официальном сайте госкорпорации "Правительство для граждан" указано, что госкорпорация была создана в апреле 2016 года. Единственным акционером госкорпорации является правительство РК.

Госкорпорация является единым провайдером, осуществляющим деятельность в сфере оказания государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам по принципу "одного окна", регистрации залогов движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации физических и юридических лиц, технического обследования зданий, сооружений и (или) их составляющих, ведения государственного земельного кадастра, пенсионного и социального обеспечения.

В аппарат правления госкорпорации входят дирекция земельного кадастра и технического обследования недвижимости, дирекция оказания государственных услуг, а также дирекция межведомственного расчетного центра социальных выплат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060506-rukovoditeli-i-sotrudniki-tsonov-zaderzhany-v-yuzhnyh-regionah-video/

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