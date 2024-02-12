Медицинские отходы незаконно складировали в Костанае (фото)

В Костанае обнаружили нелегальный склад опасных медицинских отходов. Начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, природоохранные прокуроры Костанайской области пресекли деятельность нелегального склада опасных медицинских отходов.

И вот как, по версии прокуроров, этот склад появился.

Некое ТОО признали победителем по семи процедурам госзакупа услуг по вывозу и утилизации опасных медотходов. Но, поскольку мощности ТОО по утилизации расположены в пригороде Астаны, подрядчик решил не возить их на свой утилизационный объект каждые три дня, как это положено по закону. Вместо этого, по версии правоохранителей, он стал нелегально складировать их в Костанае.

Медицинские отходы на нелегальном складе. Фото: прокуратура Костанайской области

Как подчеркнули в прокуратуре, накопление опасных отходов осуществлялось без соблюдения элементарных требований безопасности.

На месте обнаружения склада. Фото: прокуратура Костанайской области

"Для перевозки опасных грузов в столицу предприятием использовался не специализированный транспорт, а обычный грузовой автомобиль, арендованный по мобильному приложению", - отметили в надзорном органе.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 332 УК РК.

Отметим, что по ст. 332 УК РК засорение земли промышленными, бытовыми или иными выбросами или отходами, а равно отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с пестицидами, ядохимикатами, удобрениями, стимуляторами роста растений или иными опасными химическими, радиоактивными или биологическими веществами при их хранении, использовании, транспортировке или захоронении, если эти деяния повлекли или могли повлечь причинение крупного ущерба или причинили вред здоровью человека, наказываются штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.

В декабре 2023 года прокуроры области Жетісу выявили незаконную утилизацию медицинских отходов из учреждений здравоохранения, опасных для жизни и здоровья граждан. Нарушения были зафиксированы рядом с полигоном твердых бытовых отходов. Их зарегистрировали в отделе полиции с целью установления причастных лиц.