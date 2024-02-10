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Индийского политика застрелили во время прямого эфира в Facebook

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Маурис Норонхи и Абхишек Госалкар
Маурис Норонхи и Абхишек Госалкар. Скриншот: twitter.com/AsianDigest

Индийского политика застрелили во время прямого эфира на Facebook. Сообщается, что выстреливший в него оппонент также погиб от выстрела, передает NUR.KZ со ссылкой на The Hindustan Times.

По информации индийского портала, лидер партии Шив Сена, 41-летний Абхишек Госалкар, был убит во время прямого эфира на Facebook в четверг вечером в пригороде Мумбаи – момент убийства политика попал на видео и распространился в Сети.

Нападение на Госалкара, предположительно, произошло в офисе другого индийского политика – 47-летнего Мауриса Норонхи, известного как Мауриса Бхая. Его же и называют подозреваемым в убийстве Госалкара.

Сообщается, что после совершения преступления Норонхи покончил с собой.

По информации портала, между ним и Госалкаром долгое время были разногласия. Недавно они помирились.

Мотив совершенного преступления пока неясен. Позже вечером был арестован телохранитель Норонхи.

Добавим, в начале января лидера главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи ударили ножом в шею во время встречи с прессой. Политика госпитализировали.

В августе прошлого года в Эквадоре перед выборами президента был убит один из кандидатов – Фернандо Вильявисенсио. Ранения тогда получили еще девять человек. Через неделю после этого застрелили другого эквадорского политика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060262-indiyskogo-politika-zastrelili-vo-vremya-pryamogo-efira-v-facebook/

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