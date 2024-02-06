Грабители квартир следят за соцсетями алматинцев, сообщили в полиции

Какие квартиры выбирают злоумышленники для грабежа, на рассказала официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, передает корреспондент NUR.KZ.

"Было популярным, когда злоумышленники отслеживали соцсети и знали, что домочадцы уехали в отпуск. Потому что сами граждане часто пишут: "Уехали с семьей в отпуск, будем через 10 дней". Это как объявление, что никого дома нет, ключи от квартиры под ковриком", - сообщила Салтанат Азирбек.

Также спикер отметила, что вероятность грабежа не зависит от этажа, на котором расположена квартира. Но на это влияет защищенность жилья. И если нет возможности установить сигнализацию, то, как минимум, превентивные меры стоит соблюдать.

А именно: не оставлять ключи соседям или в почтовых ящиках. Также, уходя из дома, не следует оставлять окна открытыми. Это касается, в первую очередь, жителей нижних этажей. В основном, кражи совершаются в дневное время суток, когда алматинцы на работе и учебе, говорит Азирбек. Взламывают чаще всего легкодоступные двери.

Но если все-таки квартиру ограбили, владелец увидел взломанный замок и открытую дверь, ни в коем случае нельзя заходить внутрь, отмечает спикер. Там еще могут быть злоумышленники.

"Был случай, когда совершалась квартирная кража, и хозяйка квартиры в этот момент заходит. Злоумышленник с целью сокрытия следов преступления прыгает со второго этажа через окно. Но при этом наносит ей телесные повреждения. Женщина была пожилая, поэтому для нее они были очень серьезные. После она лишилась возможности передвигаться", - рассказала Салтанат Азирбек.

Очень часто человек, увидев следы взлома, начинает осматривать квартиру и вещи. Тем самым теряя драгоценное время, когда можно раскрыть преступление по "горячим следам". К тому же это в последующем усложнит работу криминалистов. Нужно сразу звонить на пульт "102", отметила официальный представитель Департамента полиции Алматы.

В 2023 году полицией Алматы за совершение краж чужого имущества задержано свыше 3 тысяч человек, свыше 150 из них - иностранцы. Пресечена деятельность 24 преступных групп, совершивших 118 квартирных краж.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей ВКО и Туркестанской области заподозрили в серии квартирных краж в Алматы. Задержаны четверо мужчин, начато расследование.