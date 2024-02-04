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Блогер устроил съемки в ванне на дороге в центре Талгара (видео)

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Блогер в ванне
Блогер в ванне. Кадр из видео: instagram.com/surovyi_talgar

В соцсетях появилось видео с блогером, который принимает ванну на пешеходном переходе в Талгаре. Инцидент прокомментировал начальник ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

Видео опубликовал Instagram-паблик Surovyi_talgar. На кадрах – несколько человек устанавливают ванну на пешеходном переходе в центре Талгара, затем мужчина в костюме выходит из авто и садится в ванну с пеной и пьет вино.

В описании к ролику говорится, что это было сделано блогером для участия в розыгрыше.

Инцидент прокомментировал начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов в своем официальном Instagram-аккаунте. Он сообщил, что 2 февраля в 23:00 полицией Талгара был задержан 24-летний местный житель, который, находясь на пешеходном переходе на центральной улице, создал препятствие для других участников дорожного движения.

Кроме того, стражи порядка установили и задержали других участников видеосъемки.

"Данный факт зарегистрирован в районной полиции за создание препятствия движению, несоблюдение правил парковки и остановки транспортного средства, а также за нарушение общественного порядка, в отношении правонарушителей составлены ряд административных протоколов.

Постановлением суда 24-летний гражданин А. признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут взысканию в виде административного ареста на 15 суток за нарушение общественного порядка", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сноубордистов, катающихся прямо по улицам Житикары, привлекли к ответственности. Наказан и водитель автомобиля, за кем ехали на веревке экстремалы.

Также мы писали о случае в Шымкенте, когда мужчина на скорости проехался на заднем колесе скутера и в итоге был оштрафован.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059014-bloger-ustroil-semki-v-vanne-na-doroge-v-tsentre-talgara-video/

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