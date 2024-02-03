Мужчина с ножом напал на людей на вокзале в Париже. Пострадало несколько человек

Нападение на людей произошло на Лионском вокзале в Париже - мужчина с ножом набросился на горожан, его задержали. Сообщается о пострадавших.

По меньшей мере трое человек получили ранения в результате нападения с ножом, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел сегодня утром.

Сообщается, что нападавший был быстро задержан правоохранителями.

Атака привела к перебоям в движении транспорта, проходящего через вокзал.

По информации источников из правоохранительных органов, нападавший является выходцем из Мали 1992 года рождения.

Полицейским он представил итальянское водительское удостоверение.