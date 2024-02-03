Мужчина с ножом напал на людей на вокзале в Париже. Пострадало несколько человек
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Нападение на людей произошло на Лионском вокзале в Париже - мужчина с ножом набросился на горожан, его задержали. Сообщается о пострадавших.
По меньшей мере трое человек получили ранения в результате нападения с ножом, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел сегодня утром.
Сообщается, что нападавший был быстро задержан правоохранителями.
Атака привела к перебоям в движении транспорта, проходящего через вокзал.
По информации источников из правоохранительных органов, нападавший является выходцем из Мали 1992 года рождения.
Полицейским он представил итальянское водительское удостоверение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058969-muzhchina-s-nozhom-napal-na-lyudey-na-vokzale-v-parizhe-postradalo-neskolko-chelovek/