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Мужчина с ножом напал на людей на вокзале в Париже. Пострадало несколько человек

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Полиция на месте преступления
Полиция на месте преступления. Фото: Thomas Samson/AFP via Getty Images

Нападение на людей произошло на Лионском вокзале в Париже - мужчина с ножом набросился на горожан, его задержали. Сообщается о пострадавших.

По меньшей мере трое человек получили ранения в результате нападения с ножом, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел сегодня утром.

Сообщается, что нападавший был быстро задержан правоохранителями.

Атака привела к перебоям в движении транспорта, проходящего через вокзал.

По информации источников из правоохранительных органов, нападавший является выходцем из Мали 1992 года рождения.

Полицейским он представил итальянское водительское удостоверение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058969-muzhchina-s-nozhom-napal-na-lyudey-na-vokzale-v-parizhe-postradalo-neskolko-chelovek/

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