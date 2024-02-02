Ударил кулаком в лицо: казахстанец публично наказан за избиение супруги

Казахстанец в ходе ссоры нанес несколько ударов супруге кулаком по лицу и голове. За это правонарушение ему назначили 15 суток ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в отношении акмолинца рассматривалось дело об административном правонарушении за причинение легкого вреда здоровью супруги (ч.1-1 ст.73-1 КоАП РК) Сандыктауским районным судом.

"Гражданин в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругой, ударил ее кулаком в лицо и по голове, причинив ей легкий вред здоровью", - отметили в суде.

Постановлением суда мужчине назначен арест на 15 суток, с установлением особых требований к его поведению на 3 месяца.

"С целью предупреждения и предотвращения правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, проводился показательный судебный процесс, на который были приглашены лица, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности по аналогичным правонарушениям", - сообщили в суде.

Также в суде напомнили, что для исполнения поручения президента, усилена ответственность правонарушителей за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений. В частности, увеличен срок ареста за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 73, 73-1, 73-2, 461, 669 КоАП РК.

Отметим, что по ч.1-1 ст.73-1 КоАП РК, умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, совершенные в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, влекут предупреждение или административный арест на 15 суток.

Сегодня стало известно о том, что жителя Кызылординской области привлекли к ответственности в виде ареста за избиение своей невестки. Потерпевшая заявила в суде, что насилие происходило неоднократно.

Ранее казахстанка рассказала жуткие подробности семейной жизни - супруг ломал ей кости и позвоночник. Чтобы не попасть под горячую руку, ей с детьми даже приходилось ночевать на кладбище. В итоге женщина сбежала из Шымкента в Астану. Сейчас она скрывается от экс-супруга, с которым прожила 20 лет.