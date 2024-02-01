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Чиновницу оштрафовали более чем на 88 млн тенге за хищение и взятки в СКО

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Судья сидит за столом
Судья. Иллюстративное фото: Andrey Popov / Getty Images

В Петропавловске состоялся суд над районной чиновницей, а также трех ее соучастников. Их обвинили в хищении бюджетных средств и взятках, передает корреспондент NUR.KZ.

На скамье подсудимых по обвинению в коррупционных правонарушениях оказались экс-глава отдела образования района Магжана Жумабаева, главный бухгалтер, руководитель отдела областного департамента госаудита и индивидуальный предприниматель.

Как установило следствие, в ходе аудита деятельности районного отдела образования аудитор обнаружила нарушения и предложила главному бухгалтеру "закрыть на них глаза" в обмен за взятку. Просьба была передана начальнице, деньги для взятки они решили использовать государственные, оформив фиктивные командировки директорам районных школ.

"Совместно с главным бухгалтером отдела образования руководительница отдела похитила более 1 миллиона тенге, из которых они дали взятку руководителю отдела аудита и финансовой отчетности департамента внутреннего государственного аудита в размере 650 тысяч тенге", – гласит приговор суда.

Кроме того, в ноябре 2022 года руководитель КГУ "Отдел образования района Магжана Жумабаева" при пособничестве индивидуального предпринимателя похитили бюджетные деньги и причинили ущерб государству в сумме более 7 миллионов тенге.

Деньги были выделены на текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации в семи школах района. Отмечается, что системы так и не были смонтированы, хотя оплата за работу произведена в полном объеме.

Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Трое подсудимых обвинение признали частично, глава отдела областного департамента госаудита вину признала в полном объеме и всячески помогала следствию.

Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей и письменными материалами дела.

В итоге суд признал всех подсудимых виновными. Экс-руководителя отдела образования за присвоение и растрату вверенного чужого имущества и дачу взятки (пункты 1, 2 части 3 статьи 189, пункт 1 части 3 статьи 367 УК РК) оштрафовали на 88 млн 627 тысяч 220 тенге.

Предприниматель оштрафован на 76 млн 127 тысяч 220 тенге, главный бухгалтер – на 21 млн 645 тысяч тенге.

Руководителю отдела областного департамента госаудита по части 2 статьи 366 УК РК (получение взятки) назначено наказание в виде штрафа в 26 млн тенге.

"Подсудимые пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе. Осужденные обязаны уплатить штраф не позднее одного месяца со дня вступления приговора в законную силу. При неуплате штрафа в установленные сроки наказание в виде штрафа подлежит замене на лишение свободы", – разъяснил приговор судья Петропавловского городского суда Михаил Гусев.

Суд признал обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание:

  • у предпринимателя – наличие троих малолетних детей, принятие мер к возмещению ущерба;
  • у руководителя отдела областного департамента госаудита – ее чистосердечное раскаяние в содеянном;
  • у бухгалтера – наличие заболеваний;
  • у руководителя отдела – помимо заболеваний оплату в доход государства суммы, составляющей предмет взятки.

Нарушение руководителем районо принятой присяги признано обстоятельством, отягчающим ее ответственность и наказание.

Отягчающих обстоятельств в отношении других подсудимых судом не установлено.

"Суд, учитывая полное возмещение причиненного государству материального ущерба, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых, с учетом смягчающих обстоятельств, признал необходимым и достаточным назначить им наказание, связанное с их существенной имущественной ответственностью", – пояснили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Добавим, согласно пунктам 1, 2 части 3 статьи 189 УК РК, присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенные в крупном размере, а также лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, наказывается:

  • штрафом от 10- до 20-кратного размера похищенного имущества;
  • либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно пункту 1 части 3 статьи 367 УК РК, дача взятки группой лиц по предварительному сговору наказывается

  • штрафом в размере от 40- до 50-кратной суммы взятки;
  • либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058724-chinovnitsu-oshtrafovali-na-bolee-chem-88-mln-tenge-za-hischenie-i-vzyatki-v-sko/

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