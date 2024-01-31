Водитель такси, пассажирка которого устроила истерику, записал видеообращение

Таксист из Костаная обратился к казахстанцам со словами благодарности за поддержку и просьбой прекратить буллинг женщины, которая устроила в его машине истерику, передает NUR.KZ.

Водитель такси из Костаная обратился к казахстанцам, выложив видео в Instagram.

Мужчина выразил благодарность своим соотечественникам за слова поддержки. Также он попросил не устраивать травлю женщины и ее близких.

"Касается это не только этой женщины, ее близкие не должны подвергаться буллингу из-за этой ситуации", - отметил молодой человек.

Алишер Бердигожинов подчеркнул, что сам не предавал огласке нашумевшее видео. Он лишь поделился кадрами со знакомыми, и не представляет, кто разместил видео в интернете.

"Я не хотел это афишировать. Переслал видео некоторым знакомым, кто-то выложил это видео в Сеть. Никаких обид я не держу и извиняться перед ней не буду, так как она не заслуживает этого.

На будущее хотел бы сказать: будьте готовы к любым ситуациям. Самое главное, что я понял для себя, что моя совесть чиста. Всем удачи и не попадайте в такие ситуации", - обратился к согражданам парень.

Напомним, вчера в Сети распространилось видео, снятое таксистом в Костанае, на котором женщина устроила истерику в его машине.

Пассажирка позвонила в полицию и обвинила мужчину в домогательствах. Позже она отказалась от претензий. На место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, так как женщина упала в обморок.

Ситуацию прокомментировали в ДП Костанайской области. Стражи порядка в действиях таксиста каких-либо правонарушений не усмотрели.

Позже обвинившую таксиста в домогательствах женщину оштрафовали за заведомо ложный вызов специальных служб. На нее наложили административный штраф в размере 110 760 тенге.

Однако на этом история не закончилась, пассажирка такси написала заявление по факту распространения видео с ее изображением.