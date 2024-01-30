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Житель Актау украл данные казахстанцев у полиции и продавал их в Сети

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Мужчина в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Актауский городской суд вынес приговор мужчине, который украл из полицейской базы персональные данные казахстанцев и продавал их в Сети, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Судом установлено, что с 2019 по 2023 год А. оказывал помощь сотрудникам Департамента полиции Мангистауской области в сфере компьютерных технологий.

"При этом А., путем использования служебных информационных ресурсов сотрудников (ДП Мангистауской области, ЕРАП, ИБД МВД), злоупотребляя доверием, завладел персональными данными граждан РК", – говорится в сообщении.

По информации суда, после ужесточения требований к информационной системе безопасности системы ЕС "ИРАП" А., потеряв доступ к ней, под предлогом настройки сканера подключился к компьютеру нотариуса Астаны и украл ЭЦП-ключ, с помощью которого получил доступ к ИС "ЕНИС",

"При этом А. неправомерно завладел охраняемой законом информацией, содержащейся в ИС "ЕНИС", "ЕРАП" и "ИБД МВД РК", персональными данными 9 человек и распространил сведения о частной жизни вышеуказанных лиц, составляющих их личные и семейные тайны, без их согласия, а именно в мессенджере Telegram персональные данные в отношении Б. и К.

А. за предоставленные данные в отношении Б. и К. у пользователя были запрошены денежные средства в размере 10 000 тенге", – добавили в суде.

Отмечается, что для получения денежных вознаграждений за противоправные действия в период с 2022 по 2023 годы подсудимый А. использовал банковские счета и абонентские номера своих знакомых Ч., Ш., которые не знали о его преступных действиях и перенаправляли на счет А. или же обналичивали отправленные деньги.

Подсудимый А. свою вину признал полностью, также он и его адвокат просили суд назначить вид наказания, несвязанный с лишением свободы.

В итоге суд признал А. виновным по частям 3 и 4 статьи 147 (Нарушение неприкосновенности частной жизни и РК о персональных данных и их защите), части 2 статьи 205 (Неправомерный доступ к информации, в информационную систему или сеть телекоммуникаций), пункту 1 части 2 статьи 208 УК РК (Неправомерное завладение информацией) с применением части 3 статьи 58 УК (Назначение наказания по совокупности уголовных правонарушений) и назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года, с лишением права заниматься деятельностью в сфере информатизации и связи сроком на 3 года.

В пресс-службе суда добавили, что данное дело рассмотрено в апелляционном порядке и оставлено без изменения.

Напомним, ранее астанчанка подала иск из-за блокировки аккаунта на портале электронной очереди в детсад. Но оказалось, что женщина обратилась к хакерам, чтобы получить место.

Также осенью прошлого года сообщалось, что бот в Telegram сливает данные казахстанцев – бот запросу выдает телефоны, адреса, ИИН и другие личные сведения о казахстанцах.

Позже вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков рассказал, что принцип работы ботов таков, что они собирают и агрегируют информацию из различных источников, в том числе соцсетей, общедоступных на основании введения номера сотового телефона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058313-zhitel-aktau-ukral-bazu-dannyh-u-politsii-i-prodaval-ee-v-seti/

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