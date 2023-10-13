Жительница Астаны наняла хакеров, чтобы получить направление в детский сад

Астанчанка подала иск из-за блокировки аккаунта на портале электронной очереди в детсад. Но оказалось, что женщина обратилась к хакерам, чтобы получить место, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Астаны.

Межрайонный суд по гражданским делам города Астаны рассмотрел дело по иску истца С. к ТОО о восстановлении нарушенных прав.

Сообщается, что истец получила направление в детский сад через специальный портал, но через некоторое время личный кабинет женщины оказался заблокирован.

"Истец обратилась с иском в суд с требованием о восстановлении нарушенных прав, а именно обязать ответчика разблокировать личный кабинет и восстановить очередь в детский сад", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сам ответчик иск не признал.

Суд установил, что в рамках исполнения данных обязательств государственным учреждением был внедрен цифровой сервис создания равных и прозрачных условий при получении направлений в дошкольные организации города.

"Истец была осведомлена об условиях оказания государственных услуг и в договоре публичной оферты согласилась с ними. Однако впоследствии истец нарушила правила оказания государственной услуги и договора – воспользовалась услугами третьих лиц для получения направления в дошкольную организацию, передав им учетные данные от личного кабинета информационной системы", – сообщили представители суда.

По информации органа, на судебном заседании истец не отрицала факта передачи своих учетных данных личного кабинета третьим лицам.

"Из представленного электронного досье установлено, что для получения направления в дошкольную организацию в интересах истца осуществились действия третьими лицами с применением хакерской атаки на интернет-портал", – добавили в суде.

В итоге суд решил отказать в удовлетворении иска гражданки С.

Решение суда сторонами не обжаловалось и вступило в законную силу.

Как поставить ребенка в очередь на место в детский сад?

По данным с официального сайта "Электронного правительства", в городах очередь двигается медленно и может подойти только через несколько лет примерно к тому моменту, когда ребенок уже должен идти в школу. Поэтому ставить ребенка в очередь на получение места в детском саду лучше сразу после его рождения.

Подать заявление на постановку в очередь можно следующими способами:

через онлайн-сервис на портале электронного правительства;

посетив НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" с необходимыми документами;

через порталы, ссылки на которые опубликованы на сайтах управлений и отделов образований акиматов городов и районов.

Отмечается, что очереди в какой-то определенный детский сад не существует – она формируется по территориальному принципу: город, село, поселок. Внутри каждого населенного пункта очередность распределяется по году рождения ребенка.

Когда подходит очередь, можно выбрать подходящий детский сад, в котором есть свободные места.

При этом в каждой очереди есть льготники: внеочередники и первоочередники.

Внеочередники – это дети военнослужащих и сотрудников специальных госорганов.

Первоочередники – это дети, законные представители которых являются инвалидами; дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты; дети из многодетных семей; дети с особыми образовательными потребностями; дети из семей, имеющих ребенка-инвалида; дети педагогов.

Заявления в очередях сортируются по дате подачи заявления. В самом начале очереди стоят внеочередники, за ними идет один первоочередник и три заявителя без льгот, затем снова первоочередник и снова три заявителя без льгот и так далее.

Подчеркивается, что очередь может двигаться не только вперед, но и назад. То есть, если в очередь встают льготники, то она естественным образом отодвигается назад.