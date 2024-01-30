Полицейские применили оружие, чтобы остановить внедорожник в пригороде Семея (видео)

Ночью 28 января полицейские применили табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя внедорожника Mitsubishi Pajero в области Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации новостного Telegram-канала ведомства, ночью 28 января в пригороде Семея, в поселке Ново-Баженово, патрульные заметили внедорожник, водитель которого при виде стражей порядка стал подозрительно увеличивать скорость.

"Не подчиняясь законным требованиям, уходя от погони, лихач, передвигаясь по населенному пункту, создавал аварийную ситуацию.

Для задержания подозрительного водителя полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух, после которого выстрелили по колесам авто", - рассказали в МВД.

Как отметили стражи порядка, водитель остановленного Mitsubishi Pajero находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения средней степени. Машина водворена на штрафстоянку.

Мужчину привлекли к ответственности за невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства, а также за управление авто в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Суд уже вынес решение: 38-летний водитель арестован на 15 суток и лишен водительских прав на семь лет.

Напомним, ранее полицейские Кызылорды зафиксировали нарушение правил дорожного движения автомобилем BMW и попросили водителя остановить транспорт. Однако мужчина проигнорировал требования стражей порядка и попытался скрыться с места происшествия. Но его задержали и доставили в наркологический диспансер. По результатам экспертизы установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.

Также в области Абай стражам порядка пришлось догонять водителя, который выехал на закрытую трассу, несмотря на запрет. Нарушителя привлекли к ответственности за неповиновение сотрудникам полиции.