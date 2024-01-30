Сотрудники УБОП задержали 18-летнего парня в Акмолинской области

В Щучинске у местного жителя вымогали 450 000 тенге. Подозреваемого задержали оперативники, молодой человек ранее был судим, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в январе сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью в Щучинске задержали 18-летнего горожанина, подозреваемого в вымогательстве денег у знакомого.

"В рамках оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что в 2023 году фигурант в группе лиц путем угрозы и применения физического насилия вымогал 450 000 тенге у одного из местных жителей", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Факт вымогательства полицейские зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований. Фигурант находится под стражей.

"Летом прошлого года молодой человек уже попадал в поле зрения сотрудников УБОП, а его сообщник в настоящее время отбывает наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы по обвинению в фактах вымогательства", - пояснили в ведомстве.

Сам же задержанный в августе 2023 года был приговорен к пяти годам ограничения свободы по нескольким статьям Уголовного кодекса и в настоящее время состоит на учете в полиции.

Отметим, что по ст.194 УК РК вымогательство, совершенное:

1) с применением насилия;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее в Восточно-Казахстанской области с поличным при передаче денег оперативники задержали подозреваемую в вымогательстве. По данным полиции, жительница Усть-Каменогорска была ранее знакома с потерпевшим и, угрожая ему распространением личной информации, требовала 6 млн тенге.

А в Западно-Казахстанской области сотрудники УБОП задержали местного жителя. По версии следствия, он требовал у учредителей ТОО, занимающихся мясным животноводством, 1 млн долларов.