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Подростки бросали лед в машины на окраине Алматы

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Разбитое стекло
Разбитое стекло: secret agent mike/Getty Images

Подростки бросали куски льда в проезжающие мимо автомобили на окраине Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Как сообщила начальник ювенальной полиции УМПС Жанна Шонжанова, установлены трое подростков 9, 10 и 13 лет - все они являются учениками одной из общеобразовательных школ города.

Выяснилось, что дети бросали куски льда в проезжавший автотранспорт на улице Бурундайской.

По словам мальчиков, данный поступок совершили после спора друг с другом.

"Их родители за ненадлежащее воспитание детей привлечены к административной ответственности, дети взяты на внутришкольный профилактический учет. Также поведение подростков будет вынесено на рассмотрение межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Алатауского района", - сообщили в полиции.

Отметим, что согласно статье 15 УК РК, уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени совершения уголовного правонарушения шестнадцатилетнего возраста. По некоторым преступлениям уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста.

Согласно статье 28 КоАП РК, административной ответственности подлежит физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту окончания или пресечения административного правонарушения шестнадцатилетнего возраста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058097-podrostki-brosali-led-v-mashiny-na-okraine-almaty/

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