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22-летнего казахстанца депортировали из Турции

Опубликовано:

Казахстанца экстрадировали из Турции
Казахстанец. Фото: КНБ РК

27 января из Стамбула в Алматы под конвоем депортирован 22-летний казахстанец, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального сайта ведомства, согласно материалам следствия, указанный уроженец Туркестанской области в 2020 году выехал в Сирию, где вступил в одну из действующих там вооруженных группировок.

"Его задержание и выдача на родину организованы КНБ совместно с турецкими партнерами, а также при поддержке Генеральной прокуратурой и МВД РК.

В отношении фигуранта КНБ расследуется уголовное дело по факту участия в террористической деятельности согласно статье 257 УК РК", - рассказали в КНБ.

Он с санкции суда взят под стражу. Проводятся необходимые следственные действия.

Иная информация в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Наказание за создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности

Согласно ст.257 УК РК:

1. Создание террористической группы, а равно руководство ею наказываются лишением свободы на срок от десяти до семнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового. 

2. Участие в деятельности террористической группы или в совершаемых ею актах терроризма наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057965-22-letnego-kazahstantsa-ekstradirovali-iz-turtsii/

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