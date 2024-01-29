22-летнего казахстанца депортировали из Турции

27 января из Стамбула в Алматы под конвоем депортирован 22-летний казахстанец, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального сайта ведомства, согласно материалам следствия, указанный уроженец Туркестанской области в 2020 году выехал в Сирию, где вступил в одну из действующих там вооруженных группировок.

"Его задержание и выдача на родину организованы КНБ совместно с турецкими партнерами, а также при поддержке Генеральной прокуратурой и МВД РК.

В отношении фигуранта КНБ расследуется уголовное дело по факту участия в террористической деятельности согласно статье 257 УК РК", - рассказали в КНБ.

Он с санкции суда взят под стражу. Проводятся необходимые следственные действия.

Иная информация в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Наказание за создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности

Согласно ст.257 УК РК:

1. Создание террористической группы, а равно руководство ею наказываются лишением свободы на срок от десяти до семнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.

2. Участие в деятельности террористической группы или в совершаемых ею актах терроризма наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.