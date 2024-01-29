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Придушили и обокрали: двоих жителей Алматы заподозрили в нападении на бабушку

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Женщина держит в руках стакан воды
Пожилая женщина. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полиция Алматинской области задержала двоих мужчин, которых подозревают в нападении на 81-летнюю женщину во дворе ее дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МВД РК, ранее с заявлением в полицию Енбекшиказахского района обратилась 81-летняя местная жительница. Она заявила, что двое незнакомых парней в медицинских масках проникли во двор дома, придушили ее и похитили мобильный телефон и деньги.

Полицейским удалось установить личность подозреваемых и задержать их. Ими оказались двое жителей Алматы 1978 и 1989 годов рождения.

Подозреваемые уже дали признательные показания.

"Сотрудниками полиции проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных исследований для обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования обстоятельств дела.

Задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям", - рассказали в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057920-pridushili-i-obokrali-dvoih-zhiteley-almaty-zapodozrili-v-napadenii-na-babushku/

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