Оборот превысил 40 млрд тенге: АФМ расследует уголовное дело

Жителя Карагандинской области подозревают в выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. По данному факту начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

По информации официального Telegram-канала Агентства РК по финансовому мониторингу, преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора.

При этом оплата производилась не в адрес подконтрольного ТОО, а в адрес МФО якобы в счет погашения задолженности.

"Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа в целях извлечения материальной выгоды в виде процентов от общей суммы (от 2% до 6%).

Так, в период с 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.

Следствием установлено, что преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области, ранее осужденный за аналогичное преступление к 3,5 годам ограничения свободы.

Расследование продолжается.

"При совершении мнимых сделок и незаконного обналичивания средств бюджет страны недополучает миллиардные суммы в виде неуплаченных налогов. Этот вид экономического преступления влияет на реализацию государственных социальных проектов, выплату пенсий, пособий, строительство дорог, больниц и школ.

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Наказание за выписку фиктивных счетов-фактур

Согласно ст.216 УК РК:

1. Совершение субъектом частного предпринимательства действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, причинившее крупный ущерб гражданину, организации или государству, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

1) неоднократно;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) исключен;

4) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 4), и с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой или причинившие особо крупный ущерб, наказываются лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.