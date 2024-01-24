Филиал "КазТрансГазАймак" оштрафовали на несколько миллионов тенге

Филиал АО "КазТрансГазАймак" в Западно-Казахстанской области оштрафовали за предоставление недостоверной информации более чем на 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АЗРК.

Как сообщили в ведомстве, в адрес Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГазАймак" были направлены запросы.в рамках рассмотрения обращения АО "НИТ" касательно требований, изложенных в условиях оплаты за товарный газ.

При этом на запросы Департамента АЗРК по ЗКО компания представила информацию о том, что условия договора для всех коммунально-бытовых потребителей РК являются едиными.

"Однако, установлен факт, что АО "КазТрансГазАймак" предоставлена недостоверная и (или) ложная информация антимонопольному органу, так как при выборочном анализе договоров заключенных с коммунально-бытовыми потребителями в некоторых договорах требования изложены в другой редакции, то есть установлено применение разных условий в идентичных договорах", – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим департаментом, по факту предоставления недостоверной информации было возбуждено административное дело по статье 162 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

"Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Уральск на АО "КазТрансГазАймак" наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 5 520 000 тенге.

Вместе с тем, в соответствии с частью 2 статьи 829-11 КоАП суд постановил возможным сократить размер налагаемого штрафа на 30% или до 3 864 000 тенге", – добавили представители АЗРК.

На сегодняшний день штраф оплачен в полном размере.

Добавим, согласно статье 162 КоАП РК, невыполнение предписания или выполнение его не в полном объеме, непредоставление информации либо предоставление информации в неполном объеме антимонопольному органу в установленные сроки, предоставление недостоверной и (или) ложной информации антимонопольному органу, создание препятствий должностным лицам антимонопольного органа, проводящим расследование, в доступе в помещения и на территорию влекут штраф:

на физических лиц – в размере 50 МРП;

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 360 МРП;

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1600 МРП.

По данным с официального сайта компании, АО "КазТрансГаз Аймак" – это крупнейшая газоснабжающая компания в Республике Казахстан, эксплуатирующая распределительные газопроводы во всех одиннадцати газифицированных областях и трех городах республиканского значения.