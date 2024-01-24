Бывшего заключенного арестовали в СКО после поста об умершем начальнике колонии

Житель Петропавловска получил 20 суток ареста за клевету после публикации в социальных сетях поста об умершем начальнике колонии, в которой он когда-то отбывал срок, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на постановление суда.

Дело в отношении 49-летнего нарушителя по ч.2 ст.73-3 КоАП РК (Клевета с использованием сетей телекоммуникаций) рассматривал Специализированный суд по административным правонарушениям Петропавловска.

Суд установил, что мужчина на своих личных страницах в социальных сетях публично оклеветал скончавшегося пенсионера уголовно-исполнительной системы МВД РК, распространив заведомо ложные сведения, порочащие его честь и достоинство.

В судебном заседании нарушитель вину не признал, пояснив, что данный пост выложен им на личных страницах и не имеет ничего общего с клеветой, так как он сам являлся свидетелем такого отношения к нему со стороны упомянутого им сотрудника, когда отбывал срок с 2013 по 2017 годы.

По мнению мужчины, пост носит оценочный характер и подтверждается им лично. Он также утверждал, что "претерпел весь ужас от этого человека".

В итоге суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что в период отбытия наказания автора поста в учреждении жалоб и заявлений от него в отношении начальника колонии не зарегистрировано, служебные расследования не проводились.

Суд принял во внимание привлечение горожанина к административной ответственности по ч.7 ст.488 КоАП РК (Организация и (или) проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетов либо иного публичного мероприятия, проводимых в нарушение порядка, установленного законодательством РК) и по ч.1 ст.669 КоАП РК (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа). А также то, что он состоит на профилактическом учете в управлении полиции Астаны как лицо, формально попадающее под административный надзор.

В итоге суд постановил признать нарушителя виновным и подвергнуть административному взысканию в виде ареста сроком на 20 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Добавим, что согласно ч.2 ст.73-3 КоАП РК клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершенная публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, влечет штраф на физическое лицо в размере 180 МРП (664 560 тенге) или административный арест на срок двадцать суток.