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Бывшего руководителя Kazakhstan Kagazy Максата Арипа объявили в розыск

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Наручники висят на клетке
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Бывший генеральный директор компании Kazakhstan Kagazy Максат Арип был объявлен в розыск, передает NUR.KZ со ссылкой на портал органов правовой статистики и специальных учетов.

Согласно информации на портале, розыскное дело от 23 января 2024 года зарегистрировано в Алматинской области по инициативе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). Розыск ведет Департамент экономических расследований по Алматинской области.

Скриншот
Скриншот: qamqor.gov.kz

Добавим, что Максат Арип – это бывший генеральный директор Kazakhstan Kagazy PLC и АО "Казахстан Кагазы", об этом говорится на сайте компании.

Также по информации на сайте компании, в 2018 году британский суд установил, что Максат Арип совершил мошенничество в отношении группы Kazakhstan Kagazy и ее инвесторов, и вынес решение передать наручные часы обвиняемого стоимостью 300 тыс. долларов в пользу частичного удовлетворения решения на сумму 315 млн долларов.

В 2019 году он был признан виновным в неуважении к суду за отказ передать свою коллекцию дорогих наручных часов и приговорен к двум годам тюремного заключения в Великобритании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057312-byvshego-rukovoditelya-kazakhstan-kagazy-maksata-aripa-obyavili-v-rozysk/

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