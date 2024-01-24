Бывшего руководителя Kazakhstan Kagazy Максата Арипа объявили в розыск

Бывший генеральный директор компании Kazakhstan Kagazy Максат Арип был объявлен в розыск, передает NUR.KZ со ссылкой на портал органов правовой статистики и специальных учетов.

Согласно информации на портале, розыскное дело от 23 января 2024 года зарегистрировано в Алматинской области по инициативе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). Розыск ведет Департамент экономических расследований по Алматинской области.

Скриншот: qamqor.gov.kz

Добавим, что Максат Арип – это бывший генеральный директор Kazakhstan Kagazy PLC и АО "Казахстан Кагазы", об этом говорится на сайте компании.

Также по информации на сайте компании, в 2018 году британский суд установил, что Максат Арип совершил мошенничество в отношении группы Kazakhstan Kagazy и ее инвесторов, и вынес решение передать наручные часы обвиняемого стоимостью 300 тыс. долларов в пользу частичного удовлетворения решения на сумму 315 млн долларов.

В 2019 году он был признан виновным в неуважении к суду за отказ передать свою коллекцию дорогих наручных часов и приговорен к двум годам тюремного заключения в Великобритании.